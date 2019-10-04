مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:17 م
أ ش أطباعة
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الصدر في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز): "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".
وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".
وقال الصدر في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز): "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".
وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".