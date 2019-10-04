تنفيذ نموذجي محاكاة لمجلس النواب والقمة العربية الأوروبية بـ"عين شمس"

نفذت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امس الخميس، في ضوء رفع الوعي لدى الشباب وصقل مهاراتهم، بالتعاون مع مجلس نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس، نموذجي محاكاة لمجلس النواب وللقمة العربية الأوروبية.



ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه خلال مؤتمر الشباب السابع بتنفيذ نموذج محاكاة الدولة المصرية وتعميمه، وانطلاقا من هذا قامت التنسيقية بالعمل على وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية؛ لتنفيذ عدد من النماذج لمؤسسات الدولة مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس المحلي، وكذلك بعض المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.



ومن المقر أن تتبني التنسيقية المبادرات والأفكار والتوصيات التي تخرج عن نماذج المحاكاة، والاهتمام بإيصالها للمسئولين للاستفادة منها، حيث تمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلقة الوصل بين المسئولين وشباب الجامعات.