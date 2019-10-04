"تجارية مطروح": نسعى لتطوير الخدمة للمنتسبين للغرفة

قال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمرسى مطروح، إن الغرفة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع السجل التجارى بالمحافظة لإقامة مكتب للسجل التجارى داخل الغرفة.



وأضاف رحيم، أن الغرفة تسعي لخدمة منتسبيها من التجار، فى إطار استراتيجية الغرفة فى تطوير خدمة التجار، لافتا إلى أن برتوكول التعاون سيتم توقيعه خلال أيام على أن تخصص الغرفة مساحة "نصف دور"؛ لإقامة مكتب متطور للسجل التجارى، مقابل إيجار شهرى لصالح الغرفة.

