اليوم.. صرف الخبز بدون توقف للسيستم

كشفت شعبة المخابز بأسيوط، أن اليوم السبت الموافق ٥ أكتوبر، سيتم صرف الدقيق من المطاحن للمخابز على الحصة التأمينية وليست مبيعات اليوم السابق وسيكون خالي من عيوب السيستم.



وكانت قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتذار لجميع المواطنين وأصحاب المخابز لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي وفي هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات الآتية، ويتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.



ويتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.



وناشدت وزارة التموين كافة المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات، وكذلك الشركات العاملة في توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت.



مع الإحاطة بأن كافة المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساءً مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الحادية عشر مساء.



كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت توجيهًا وزاريًا رقم 28 لسنه 2019، لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء بدلًا من الساعة الخامسة، وذلك لحين استقرار شبكات الاتصالات، مع السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعى.



وتعمل المخابز البلدية المدعمة في إنتاج الخبز المدعم من الساعة 6 فجرًا وحتى الخامسة مساءً، لإنتاج ما يقرب من 280 مليون رغيف مدعم يوميًا على مستوي الجمهورية.



جاء القرار بسبب ضعف بعض شبكات الاتصالات، مما أثر على ماكينات صرف الخبز فى بعض المخابز.



وأكد التوجيه الوزارى أنه على مديرى المديريات والجهات الرقابية التابعة لهم متابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين فى سهولة ويسر، دون أى مشكلات.