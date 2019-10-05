السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. صرف الخبز بدون توقف للسيستم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشفت شعبة المخابز بأسيوط، أن اليوم السبت الموافق ٥ أكتوبر، سيتم صرف الدقيق من المطاحن للمخابز على الحصة التأمينية وليست مبيعات اليوم السابق وسيكون خالي من عيوب السيستم.

وكانت قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتذار لجميع المواطنين وأصحاب المخابز لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي وفي هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات الآتية، ويتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.

ويتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.

وناشدت وزارة التموين كافة المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات، وكذلك الشركات العاملة في توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت.

مع الإحاطة بأن كافة المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساءً مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الحادية عشر مساء.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت توجيهًا وزاريًا رقم 28 لسنه 2019، لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء بدلًا من الساعة الخامسة، وذلك لحين استقرار شبكات الاتصالات، مع السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعى.

وتعمل المخابز البلدية المدعمة في إنتاج الخبز المدعم من الساعة 6 فجرًا وحتى الخامسة مساءً، لإنتاج ما يقرب من 280 مليون رغيف مدعم يوميًا على مستوي الجمهورية.

جاء القرار بسبب ضعف بعض شبكات الاتصالات، مما أثر على ماكينات صرف الخبز فى بعض المخابز.

وأكد التوجيه الوزارى أنه على مديرى المديريات والجهات الرقابية التابعة لهم متابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين فى سهولة ويسر، دون أى مشكلات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يقرر عرض "جنش" للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

بدء اجتماعات وزراء الرى فى الخرطوم للتوافق حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

النائب العام يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة

ads

الصور

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

الرئيس نيوز

5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على إرهابيين في النيجر

أبرزها قبول استقالة طه إسماعيل.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

بحد أدنى 500 جنيه.. الحكومة تكشف شروط صرف "منحة الزواج"

السياحة السعودية: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

المعاهد الأزهرية تقرر تطبيق منظومة الدمج لـ"ذوي الإعاقة"

بالفيديو.. "التعليم": نمتلك 10 فصول لمتعددي الإعاقة

"منصور": الجامعة الألمانية قدمت 18 ألف خريج في مختلف المجالات

"ديفيليه" لعرض منتجات مدرسة المنوعات الصناعية بنات في أبو النمرس

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا ينهون الجولة الآولى من المباحثات حول ملء السد

 مصر السابع عالميا في خريطه الأصابة بمرض السكر 

لجنة الصحة باتحاد المستثمرين: تقرير الدواء الأمريكية حول “زانتاك” غير علمي ومنطقي

وزير النقل: نسعى لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

احتفالا بنصر أكتوبر.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب

افتتاح معرض "حواديت" بمركز الهناجر للفنون (صور)

جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

أداء حركى ومسرح عرائس فى ختام أسبوع تنمية المواهب بالمنيا

صفحتنا ع الفيس بوك