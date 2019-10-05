منة عرفة: استعجب من شائعات زواجى وطلاقى

كشفت الفنانة منة عرفة، أنها تستعجب للغاية من شائعات زواجها وطلاقها وإنجابها التي تتردد من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تمر بعامها الـ٢١ ولم تتزوج ولا تفكر في هذا الأمر حاليًا، حيث تركز في مشوارها الفني، حيث ترددت هذه الشائعات منذ عدة أسابيع بعد لقائها مع الإعلامية دعاء صلاح.



وأعربت "منة"، في تصريح لـ"الدستور"، عن سعادتها الشديدة بانضمامها لعرض "اللي عليهم العين" التي تشارك في بطولته بجانب الفنانين خالد سرحان وفريق بهججة، لافتة إلى أن هناك كيميا كبيرة تجمعهم، وأكدت أن أكثر من شدها للعرض هو أن شخصيتها مختلة جديدة عليها تماما.



يذكر أن عرض "اللي عليهم العين" إنتاج كايرو شو الرابع في المسرح وبطولة خالد سرحان وليلى عز العرب وأحمد بسيم وفريق بهججة ومن إخراج محسن رزق وهو عرض غنائي استعراضي كوميدي تدور فكرته حول اختلاف الفكر بين الأجيال.