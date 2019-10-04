استقرار أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار الجمبرى بعد آخر انخفاض أمس كان 10 جنيهات.



وأضاف "جعفر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تراوح سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وسعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها.



وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30-38 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22-28 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطي ما بين 30 – 90 جنيها.



كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسى 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.



فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140 جنيها، وانخفضت أسعار الجمبري بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها، بينما كانت تتراوح بين 95-460 جنيها.

