توفيق عكاشة: قطر موّلت 13 حزبًا في مصر لتدمير الحياة السياسية

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد الأحزاب الكبير في مصر، أدى لتعطيل الحياة السياسية، متسائلًا:"هنشتغل إزاي وفيه 106 أحزاب، أي حزب لكل مليون مواطن؟".



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن بعض هذه الأحزاب أنشأت بنظام غسيل الأموال في فترة الفوضى التي دمرت هي الأخرى الحياة السياسية.



وأشار إلى أن قطر موّلت ما لا يقل عن 13 حزبًا، بالإضافة إلى أحزاب أخرى مولتها تركيا، مردفًا:"كل واحد عايز يعمل زعيم، فتكالبوا على إنشاء الأحزاب، ووجدوا من يمولهم".



