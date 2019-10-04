الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات، مساء اليوم الجمعة، فى محافظة الخليل.



أسفرت الحملة عن اعتقال، فتى، وإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام وسط البلدة ومنطقة عصيدة فيها، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.