غدا.. إيناس عز الدين في ضيافة نور يوسف على شاشة المحور

تستضيف الإعلامية نور يوسف، غدًا السبت، المطربة إيناس عز الدين نجمة أراب ايدول فى العاشرة والنصف مساءً على شاشة قناة المحور.



وتتحدث "عز الدين" خلال الحلقة عن تكريمها من وزارة الثقافة الجزائرية فى دولة المليون شهيد، كما تكشف تفاصيل خاصة لأول مرة عن تطورات دعم معالي الوزير تركي آل شيخ لها كموهبة فنية، وأبرز المصاعب التى تواجهها وشباب جيلها من المطربين فى الوسط الغنائي.



كما يتناول اللقاء علاقتها بالفنان محمد رمضان، حقيقة مهاجمتها له فى الفترة الأخيرة، وإمكانية تعاونها معه فى الفترة المقبلة، وعدد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية.



الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً من تقديم الإعلامية نور يوسف على شاشة قناة المحور.