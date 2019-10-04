تأهل الجزائرى مخلوفى لنهائى سباق 1500 متر بمونديال القوى فى الدوحة

تأهل العداء الجزائري توفيق مخلوفي بجدارة إلى الدور النهائي لسباق 1500 متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.



واحتل مخلوفي المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور قبل النهائي للسباق، اليوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي في الدوحة؛ ليقطع خطوة جديدة على طريق بحثه عن ميدالية لبلاده في هذا السباق علما بأنه توج من قبل بذهبية نفس السباق في أولمبياد 2012 بلندن ثم بالفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



وقطع مخلوفي مسافة السباق في ثلاث دقائق و69ر36 ثانية واحتل المركز السادس في قائمة المتأهلين للنهائي والتي تصدرها البولندي مارسين ليفاندوفسكي.



وفي المقابل، ودع المغربي عبد العاطي إيكيدر السباق من الدور قبل النهائي بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته وكذلك في الترتيب العام للمتسابقين بالدور قبل النهائي.