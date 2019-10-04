المعاهد الأزهرية تقرر تطبيق منظومة الدمج لـ"ذوي الإعاقة"

وافق وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، على الطلب المقدم من قطاع المعاهد الأزهرية، بتطبيق منظومة دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمعاهد اعتبار من العام الدراسي 2019- 2020، تدريجيا على أن يكون ذلك بداية من الصف الأول الابتدائي.



ويقتصر قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالتعليم ما قبل الجامعي بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقا للتدرج المشار إليه على المعاهد التي تم تحديدها من قبل القطاع وفقا للمقومات المتاحة بكل معهد.



وحدد قطاع المعاهد ضوابطا لقبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمعاهد الدامجة، وتم نشرها على لوحة إعلانات داخل المعاهد، كما حدد بها الأوراق المطلوبة.



واختار القطاع 64 معهدا، في 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والاسكندرية، من بين 10625 معهدا، لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.





