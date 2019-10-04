"خارجية النواب" تناقش خطة عملها.. الأسبوع المقبل

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، اجتماعًا الاثنين المُقبل لمناقشة رؤى السادة الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الخامس.



وكانت انتخابات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد انتهت بفوز كريم درويش رئيسا بالتزكية، وطارق الخولي أمين سر بالتزكية، وصلاح عقيل وحسام العمدة وكيلين بالانتخاب.



وانطلقت انتخابات مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة، يوم الأربعاء الماضي، على مقاعد "الرئيس والوكيلين وأمين السر" عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الأخير.