مدرب العدالة يطالب لاعبيه بالفوز على الشباب فى الدورى السعودى

طالب إسكندر القصري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة السعودي، اليوم الجمعة، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الشباب وحصد نقاط المباراة كاملة.



ويلتقي العدالة مع ضيفه الشباب، غدا السبت، في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).



وقال القصري- في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: إن فريقه سيدخل المباراة بحثا عن تحقيق الفوز لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي 1- 3.



وأكد القصري أن الأخطاء مرفوضة تمامًا أمام فريق بحجم الشباب الذي يتمتع بنجوم وخبرة كبيرة في الدوري.



وطالب القصري لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف خاصة أن فريق الشباب يمتلك خط دفاع قويا للغاية.



ويحتل العدالة المركز الثامن برصيد سبع نقاط، فيما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.