جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

يصل جثمان الناقد والمفكر الكبير إبراهيم فتحي إلى مصر الأسبوع المقبل، ليتم دفنه بمقابر الأسرة في مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية.



وكان قد رحل إبراهيم فتحي عن عالمنا، أمس الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.



يعد إبراهيم فتحي واحدًا من أهم نقاد جيل الستينيات وأبرزهم كتابة، وقد أشاد الأديب الكبير نجيب محفوظ بكتابه في نقد أعماله، ويرى الكثير من الكتاب والنقاد المعاصرين أنه كتب مئات المقالات والأبحاث التي نشرت في العديد من الدوريات وأقرت كثيرًا بمدرسة النقد العربي.