ماكرون عن جوجل وحقوق المؤلف: لا تستطيع شركة كبرى "تجاهل القانون"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن جوجل لا يمكنها "تجاهل" القانون في بلاده ويتعين على الشركة دفع مبالغ لوسائل الإعلام بعد قرار المجموعة الأميركية تطبيق قواعد جديدة.



وتابع خلال احتفال بالذكرى المئوية لصحيفة "لا مونتاني" المحلية في كليرمون فيران "نحن بصدد تطبيق القانون عبر فرض حقوق النشر على منصات الإنترنت وأي شركة حتى لو كانت كبيرة جدا، لا يمكنها تجاهل ذلك عندما تقرر العمل في فرنسا".