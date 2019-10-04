الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"ليست من حق الخاطب".. الهلالي يكشف 4 آراء فقهية في "استرداد الشبكة"

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:54 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة

أثارت الفتوى التي أدلت بها دار الإفتاء، عن حق الخاطب في استرداد الشبكة، جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت بعد واقعة "مصطفى أبو تروتة"، الشاب الذي ترك خطيبته في قاعة الحفل وأخذ شبكته و"التورتة" وهرب.

اعتبرت كثير من الفتيات، الفتوى انحيازًا كاملًا للرجل، في حين جرى العرف لدى البعض أن أحقية "الشبكة" ترجع لسبب فسخ الخطبة، إذا فسخ الشاب بدون سبب فالشبكة للعروس، أما إذا كانت البنت هي من أرادت الفسخ، فترد الشبكة للعريس.

ليست من حق الخاطب..
ليست من حق الخاطب..
في حوار تلفزيوني، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنالشبكة اختراع مصري، الهدف منها ترقيق قلب المخطوبة، بتقديم ذهب أوهدية ثمينة، ولأنه لم يكن هناك شبكة في الفقه القديم، حيث ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، فظهر اتجاهين في استرداد الشبكة.

أوضح الهلالي، أن الاتجاه الأول يقول إن الشبكة جزء من المهر، فلو تم عقد الزواج وتم الطلاق قبل الدخول يكون له النصف، وإذا تم الطلاق بعد الدخول فالمهر لزم للعروس، وهذه الفتوى تعود للشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سنة 1970.

أما الاتجاه الثاني اعتبر أن  الشبكة هدية وليست مهر، وكان السؤال هل يجوز الرجوع في الهدية؟

أشار الهلالي، إلى أن الفقهاء اختلفوا على 4 أقوال، الأول أنه لا يجوز للمهدي أن يرجع في هديته، وهو مشهور عند الإمام مالك، أما الرأي الثاني وهو تخريج على المذهب الشافعي، فيقول إن الهدية إذا كانت مشروطة بقيد لا تتحقق إلا بتحقق القيد، وبالتالي الخاطب أعطى الشبكة للمخطوبة لإتمام الزواج، إذا لم يتم يستردها.

وأردف:"الرأي الثالث أن الخاطب يستردها بشرط ألا يكون هناك مانع من موانع رد الهبة، وهذه الموانع ألا يكون استهلكها، أو ضاعت منها، أو أحدهما مات الهادي أو المهدى إليه، أو أحد الطرفين رحم للآخر، أو إذا تغيرت أو استبدلت، بمعنى إذا بيعت الشبكة واستبدلت بمشغولات أخرى لا تسترد.

ولفت الهلالي، إلى أنه عند النزاع القانوني يحكم القاضي بهذا المبدأ، أن الشبكة ترد للخاطب إلا إذا وجد مانع من موانع رد الهبة.

وتابع:"الرأي الرابع هو للإمام مالك، وأخذ به المذهب الحنبلي، وعليه سار المصريون، وهو النظر لمن المتسبب في ترك الخطبة، لو الفتاة تردها، أما لو الشاب هو رافض الخطبة فيترك لها الشبكة".

علي جمعة: عرف مجتمعي

وفي رد للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال شاب لمن الشبكة في حال فسخ الخطوبة، قال إن الشبكة من حق الشاب، وقد  استقر المصريون على ذلك لنُعلم البنت أن الخطوبة ليست أي نوع من الاستباحة، فلا تترك نفسها للولد، لأنه ممكن يتركها ويمشي، وتعلم أن الخطوبة تهيئة فقط".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تسترد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

استغاثة من الأمهات الحاضنات للرئيس بسبب مقترح الوفد

علي جمعة يجيب: هل يجوز تعارف الشاب والفتاة قبل الخطبة؟

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الذهب يعاود الارتفاع من جديد

منذ يوم

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

منذ حوالي 19 ساعة

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

منذ يوم

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

ads

الصور

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

مرتضى منصور يقرر عرض "جنش" للبيع

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

الرئيس نيوز

تركي آل الشيخ يتحرك ضد المقاول محمد علي لتسليمه إلى مصر

ترامب: روحاني طلب عقد اجتماع لكن أمريكا رفضت رفع العقوبات

النائب العام يأمر بحبس الضابط المتهم بالاعتداء على "محامي المحلة"

بعد ارتفاع نسبة الفقر.. النائبة مي البطران تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

"ديفيليه" لعرض منتجات مدرسة المنوعات الصناعية بنات في أبو النمرس

"المعلمين": لا بديل عن فتح باب التعيين لسد عجز المدرسين

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير بـ"طب المنيا"

جولة تفقدية لـ"رئيس جامعة المنيا" لمتابعة تسكين طلاب المدن

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

6 لجان للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة

الري تزيل 297 حالة تعد على الترع والمجاري المائية

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و350 ميجاوات

 1.7 مليون طن صادرات الموالح المصرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

جثمان الناقد إبراهيم فتحى يصل مصر الأسبوع المقبل

أداء حركى ومسرح عرائس فى ختام أسبوع تنمية المواهب بالمنيا

تفاصيل ندوة "الإرهاب والحروب الفضائية" بمكتبة القاهرة (صور)

قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك