ختام فعاليات بطولة كأس السوبر لكرة القدم بالقليوبية

أقيم اليوم الجمعة، حفل ختام فعاليات كأس السوبر علي مستوي مركز بنها بمحافظة القليوبية كرة القدم برعاية إيهاب أمام عبد العزيز بين فريقي قلما وكفر الشيخ إبراهيم بمركز شباب مرصفا وذلك فى إطار الاهتمام بالشباب وخلق جيل جديد من محترفي كره القدم.



وقال إيهاب إمام منظم الحفل إن بطولة كأس السوبر هذا العام بالقليوبية تكريما لشهداء مصر من الجيش والشرطة لتخليد ذكراهم وذلك مع رؤية القيادة السياسية فى مصر بالاهتمام الدائم بالشباب فى ظل إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المؤتمرات الشبابية التى إعادة الثقة للشباب في الدولة قائلا " الدولة بالشباب تبني وتعمر".



وأضاف إمام أن البطولات والدورات الشتوية والصيفية مستمره لدعم الشباب والعمل علي تعظيم قدراتهم لصالح مصر.



وانتهت المباراة النهائية بتتويج فريق قلما بالبطولة بركلات الترجيح علي حساب فريق كفر الشيخ إبراهيم وتكريم منظمي جروب صدى الكرة



وحضر الاحتفال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ومحمد امام أمين عام حزب الغد بالقليوبية والمهندس عزيز سابق ممثلا عن حزب مستقبل وطن والمستشار سميح قنصوة وخيري الحارتي والمستشار اسماعيل الأنصاري.