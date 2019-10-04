الاثنين.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانون الكيانات الإرهابية

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



ويتضمن التعديل إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.



ووفقا لمشروع القانون يقضي باستبدال نص المادة 5 من القانون الحالي رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالآتي: "يٌنشر قرار الإدارج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية دون مقابل".



أما المادة الثانية فهي إجرائية وخاصة بالنشر، ونصها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".