رئيس مجلس الاحتياط: الاقتصاد الأمريكى لا يزال فى وضع جيد

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي " اليوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، على الرغم من أنه يواجه بعض المخاطر، وذلك في كلمة موجزة لم يتطرق فيها تفصيليا إلى توقعات النمو وأسعار الفائدة.



ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم، قال في فعالية تعرف باسم "مجلس الاحتياط ينصت" بواشنطن إن "البطالة قرب أدنى مستوى في نصف قرن، والتضخم عند أقل قليلا من مستهدفنا البالغ اثنين بالمائة... وظيفتنا الإبقاء عليه كذلك أطول فترة ممكنة قدر الإمكان".



وجاء حديث باول بعد صدور تقرير متضارب للوظائف، أظهر تباطؤ نمو الوظائف الشهر الماضي، حتى على الرغم من تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 1969.



وبعد استطلاعات رأي متشائمة لمديري المشتريات بالشركات، خففت أعداد الوظائف المخاوف من حدوث ركود وشيك وسمحت بارتفاع الأسهم.



وفي حين لم يتناول باول تحديدا تقرير الوظائف الصادر، اليوم الجمعة، تحدث عن "أهمية استمرار سوقنا القوية للوظائف بشكل تاريخي"، مشيرا إلى أن "الكثير من الأمريكيين قد استفادوا نتيجة ذلك".



وقال رئيس مجلس الاحتياط إنه "على الرغم من عدم تشارك الجميع بشأن الفرص الاقتصادية تمامًا، وتعرض الاقتصاد لبعض المخاطر، فهو إجمالا، كما يروق لي القول هو في وضع جيد".