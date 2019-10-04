الأحد.. "يوم النصر" على "بيرم التونسى"

تستعد فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح لتقديم احتفالية "يوم النصر"، ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ابتداء من الأحد المقبل الموافق ٦ أكتوبر الجاري في تمام الثامنة مساء.



يقول الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية أن "يوم النصر" هي احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم، يتناول العرض الربط بين روح النصر في حرب أكتوبر وروح العمل وبناء مصر الآن.



"يوم النصر" بطولة وإهداء هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبد الشفيع.