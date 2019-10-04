انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم

انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.



وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.



ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدًا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدوا جلسة ختامية لاجتماعاتهم.

