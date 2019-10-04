السيطرة على حريق شقة سكنية بالمهندسين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع شهاب بمنطقة المهندسين.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ6 سيارات إطفاء وتم إخراج أفراد الأسرة قاطني الشقة، وفرض كردون أمني والسيطرة على الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.