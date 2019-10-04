ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

اختتمت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمه قسم التخدير والعناية المركزية بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، بعنوان "التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة"، والذي انطلق يوم الخميس الماضي، وذلك لمناقشة كل ما هو جديد في العلوم الطبية التي تقدم أقصى أنواع الرعاية الصحية الممكنة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة بوحدات العناية المركزة.



وتناولت محاضرات اليوم العلمي العديد من المحاور التي دارت حول استخدام اجهزة التنفس الصناعي، بالعنايات المركزة، وترجمة إشاراتها، وأنماط وتحديث التنفس الصناعي، وكيفية ضبط أجهزة الضغط ومعايير التنفس الصناعي وفصلها عن التهوية الميكانيكية.