جمال بخيت يكشف سر استبعاده من كتابة أغانى أكتوبر قبل 2011

كشف الشاعر جمال بخيت عن سبب استبعاده من كتابة أغاني نصر أكتوبر قبل عام 2011، قائلًا: إنه قبل عام 2011 عُرض عليه مرتين كتابة أوبريت لانتصارات أكتوبر، لكنه رفض اختزال فكرة نصر أكتوبر في الضربة الجوية، أواختزال انتصارات أكتوبر في شخص واحد.



وأضاف بخيت، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أنه تم استبعاده من المشاركة في كتابة أغاني وأوبريتات انتصارات أكتوبر، بعد رفضه الكتابة في هذا الاتجاه وحصر النصر في شخص واحد.



وأوضح الشاعر الكبير أن الاختلاف في وجهة النظر لا يُفسد للود قضية، لافتًا إلى أنه لم يدفع ضرائب باهظة إثر هذا الموقف وأنه لم يتعرض لأي إيذاء، حيث كان "محميا بدعوات الوالدين"، بحسب تعبيره.



وتابع: "أول مرة أشارك فيها بكتابة أوبريت عن انتصارات أكتوبر كانت في عام 2013".

