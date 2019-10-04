مرصد الكهرباء: 20 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة بلغت 20 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 26 ألفا و350 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و350 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و200 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثامنة 20 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.