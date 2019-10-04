بطولة ألعاب القوى تفضح عجز قطرعن تنظيم مونديال 2022

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على المشكلات الكبيرة التي ظهرت في تنظيم قطر لبطولة ألعاب القوى هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى والتي تعد بمثابة اختبار عملي لمدى استعدادها لمونديال 2022، أثارت الكثير من الأسئلة حول مدى قدرة قطر على استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "بلومبيرج" الأميركية، فإن هناك مشاكل عدة ظهرت مع استضافة قطر لبطولة ألعاب القوى.

وسلط التقرير الضوء على أبرز هذه المشكلات، ومنها المدرجات الشاغرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، وكذلك الرطوبة التي أدت إلى حالات تراوحت ما بين الإغماء والإعياء بين المتنافسين، بالإضافة إلى غياب منافذ بيع المياه والمشروبات لجمهور المشجعين الذين لم يعتادوا تلك الظروف المناخية.



