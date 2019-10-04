علماء يابانيون ينجحون فى تطوير دم اصطناعى لإنقاذ حياة آلاف البشر

نجح علماء يابانيون، في تطوير دم صناعي، لوضع نهاية لمعاناة البشر في توفير الدم اللازم لحالات الطوارئ.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الدم الاصطناعي يمكن نقله إلى المرضى المحتاجين أيا كانت فصيلة دمائهم، حيث أعلن فريق البحث الياباني، أنه أجرى تجارب نقل الدم الاصطناعي على 10 حيوانات تعاني فقر الدم، ونجحت تلك التجارب في إنقاذ 6 منها.



وأكد العلماء أنه لم يتم الإبلاغ عن أى آثار جانبية، ويمكن أن يسهم هذا الكشف الطبي في إنقاذ ضحايا الحوادث الذين يفقدون كميات كبيرة من الدماء.



وأشار الباحثون إلى أن الدم الاصطناعي يمكن تخزينه في درجات حرارة طبيعية لأكثر من عام، وهذا ما يجعله متوفرا وجاهزًا للاستعمال في حالات الطوارئ، بخلاف الدم الطبيعي الذي يحتاج درجات حرارة معينة وأجواء خاصة للحفاظ عليه.



