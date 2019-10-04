العراق: لا توجد أوامر باستخدام العنف والأوضاع تحت السيطرة بجميع المحافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات العراقية.



ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم العمليات قوله: "لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد".



على جانب آخر، أكدت قيادة عمليات بغداد أن حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعد انطلاق تظاهرات في العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قرارًا وشيكًا سيصدر بهذا الخصوص في وقت لاحق، وأن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية.

يشار إلى أن الإعلام الأمني أكد، في وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة، مشيرة إلى مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين مجهولين في بغداد.



فيما أكدا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.



واندلعت التظاهرات في العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.

