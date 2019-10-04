ضبط 3227 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3227 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات و1540 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 62 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 24 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و29 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 73 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 53 دراجة بخارية وسيارة.