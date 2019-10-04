طائرة المنيا تخسر أمام بني سويف في ثاني مباريات الدوري الممتاز

تغلب فريق بني سويف للكرة الطائرة على مضيفة فريق المنيا في ثاني مباريات الدور التمهيدي بالدوري الممتاز أ بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم بصالة استاد المنيا.



وتقدم فريق بني سويف علي المنيا بثلاثة أشواط جاءت نتيجتها كالآتي 32 30 و25 19 و25 20.



وحضر المباراة المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي والمهندس أحمد شوقي رئيس منطقة المنيا لكرة الطائرة والدكتورة تهاني زكي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ومحمد فاروق المدير التنفيذي للمنطقة.



ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا ثالث جولاته بمباراة أمام فريق الاتحاد السكندري يوم الاثنين 7 أكتوبر بالإسكندرية بصالة نادي الاتحاد في الرابعة عصرا.