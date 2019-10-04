ميريام فارس تشارك في حملة توعية بـ"سرطان الثدي"

شاركت الفنانة اللبنانية مريام فارس، في الحملة السنوية للتوعية بمرض سرطان الثدي.



ونشرت "ميريام" صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بـ "انستجرام"، وعلقت:"شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج"



وتابعت "نسبة الشفاء عالية إذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر".



يذكر أن آخر أعمال مريام فارس فيديو كليب "قومي" الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على قناتها الشخصية في يوتيوب، من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، ومن إخراج شريف ترحيني.

