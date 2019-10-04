مدريد ينفي تعرض كورتوا لنوبة قلق فى مباراة كلوب بروج

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بيانا، اليوم الجمعة، لنفي تقارير إسبانية تفيد بأن الحارس تيبو كورتوا عانى من نوبة قلق خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.



وذكر النادي: "لم يتم تشخيص لاعبنا في أي مرحلة بنوبة قلق، وهذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق".



وأضاف النادي أنه تم تشخيص حالة كورتوا بأنه أصيب بحالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء ويجري علاجه حاليًا.



وأكد النادي: "اللاعب حاليا يتجاوب بشكل جيد مع العلاج".



وشهدت مباراة الثلاثاء العديد من الهتافات ضد كورتوا من جانب مشجعي فريقه، حيث حملوه مسئولية تلقي شباكه هدفين في الشوط الأول من اللقاء.



وتم استبدال الحارس بين الشوطين وأفادت بعض التقارير أنه أصيب بوعكة صحية في غرفة خلع الملابس.



وغاب كورتوا عن التدريبات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ويبدو أنه سيغيب عن الفريق في مباراته المقبلة أمام غرناطة غدا السبت في الدوري الإسباني.



وتحدث العديد من التقارير الإسبانية، أمس الخميس، عن أن القلق لعب دورا في المشاكل التي عانى منها الحارس في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب برنابيو.



ولكن كورتوا قال لصحيفة ماركا اليوم الجمعة: "إذا أردت أن تصبح حارس مرمى ريال مدريد يجب عليك تحمل الضغوط".



وذكرت ماركا: "بكل تأكيد لا توجد مشكلة لدى كورتوا مع القلق" مشيرة إلى أن كورتوا خسر ثلاثة كيلوجرامات من وزنه في ثلاث ساعات، بسبب مشكلة المعدة التي عانى منها خلال مباراة الثلاثاء الماضي.