مسؤول سعودي: إيران تستغل اليمن بوقاحة لمصالحها الخاصة

وصف الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، حديث إيران عن وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن بأنه "تجارة رخيصة" واستغلال للبلاد وشعبها.



قال الأمير خالد في سلسلة من التغريدات اليوم الجمعة إن النظام الإيراني "يحاول بوقاحة استغلال اليمن لمصالحه الخاصة".



وأضاف قائلًا "يحاول وزير الخارجية الإيراني الدفاع عن النظام الإيراني من خلال إلقاء اللوم على الهجمات على بقيق وخريص على اليمنيين بطريقة جبانة، دون اعتبار لأمن اليمن وسلامته واستقراره".



و"لقد حان الوقت لليمنيين - جميعهم يمنيون - وسنكون معهم، أن يتحدوا ضد المشروع الإيراني المتمثل في الفوضى والصراع والدمار، وأن يولوا الأولوية لمصالح اليمن وأمنه وسلامة شعبه واستقراره وازدهاره على أي وقال الأمير خالد "اهتمامات أخرى".



وأضاف الأمير خالد أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى إعلان وقف جزئي لإطلاق النار في اليمن بشكل إيجابي لأنه كان دائمًا ما سعت إليه المملكة، مضيفًا أن المملكة تأمل أن يتم تنفيذه بشكل فعال.



وكتب الأمير خالد على موقع تويتر "التهدئة التي تم الإعلان عنها في اليمن تعتبرها المملكة إيجابية، لأن هذا ما كانت تسعى إليه دائمًا، وتأمل أن يتم تنفيذه بشكل فعال".

