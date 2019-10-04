استقرار في أسعار الخضار اليوم الجمعة

سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق.



وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 لـ 4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 لـ 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 لـ 6 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 لـ 6 جنيهات.



وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15-20 جنيها، والليمون البلدى 7-13 جنيها.



وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 10 - 14 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 2.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 لـ 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 لـ 4 جنيهات للكيلو.