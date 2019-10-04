جامعة جنوب الوادى تنظم لقاء الثقافة والفنون المصرى الهولندى الثانى

بدأت اليوم الجمعة فعاليات لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الثاني الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية رئيسها الدكتور يوسف غرباوي ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والجمعية المصرية الهولندية بهولندا.



وذكرت الجامعة- في بيان- أن مستشفيات قنا الجامعية تستقبل خلال تلك الفترة مجموعة طبية هولندية متخصصة في القسطرة القلبية والتدريب الطبي للارتقاء بمنظومة العمل.



وأوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب -في البيان- أن اللقاء يشهد إقامة ورشة حول العزف الموسيقي الأوركسترالي يومي 5 و6 أكتوبر الجاري بجانب إقامة حفلات يومي 7 و8 على مسرح الجامعة المكشوف بحرم الجامعة بقنا بحضور طلاب الجامعة، ودور رعاية الأيتام، وطلاب المدارس ومراكز رعاية الشباب وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة بقنا.



ولفت إلى أنه يشارك في تأدية تلك الحفلات مجموعة أوركسترا مدينة تيفنتي الهولندية للشباب، والتي تضم مجموعة من طلاب المدارس والطلاب الجامعيين بهولندا، بالإضافة إلى إقامة العديد من العروض الفنية والاستعراضية التي يقدمها طلاب جامعة جنوب الوادي.

