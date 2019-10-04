دبلوماسى روسى: مستعدون للتعاون مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبرانى

أعرب ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ، اليوم الجمعة، عن استعداد موسكو لتعزيز الحوار والتعاون مع جميع شركائها في مجال أمن المعلومات أو ما يُعرف بـ"الأمن السيبراني"



وقال كروتسكيخ، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أود أن أشدد على أن روسيا لم تدير ظهرها لأيًا من شركائها في مجالات الأمن السيبراني العالمي، سواء في الشرق أو الغرب، فروسيا على استعداد دائم لتعزيز الحوار والتعاون في هذا الشأن".



وشدد على دعوة موسكو لضرورة بذل الجهود المشتركة ذات الفاعلية لمواجهة الهجمات السيبرانية الناشئة، مُشيرًا إلى أن تلك الجهود يجب أن تتضافر ضمن أطر ثنائية وإقليمية.