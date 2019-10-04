برلين تتهم واشنطن بعدم الرغبة في إيجاد حلول لخلافاتها مع الاتحاد الأوروبي

اتهم وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إيجاد حلول ودية لخلافاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.



وقال ماس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة، أن كل طرف يستفيد من التجارة المنفتحة والعادلة، غير أن الولايات المتحدة رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إيجاد حل ودي واختارت طريق المواجهة.



وحذر وزير الخارجية الألماني من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر على ما يبدو إلى الرد على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة من جانبه، مبديا في الوقت نفسه استعداد بروكسل للتفاوض مع واشنطن بشأن معايير تقديم المنح الحكومية في قطاع الطيران، وأضاف " لا يزال بإمكاننا تجنب أضرار مستقبلية".