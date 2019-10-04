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عالم

اختطاف بريطاني وزوجته من إحدى المنتجعات جنوبي الفلبين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
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قال مسؤولون في الشرطة الفلبينية إن أربعة مسلحين على الأقل اختطفوا رجلًا يحمل الجنسية البريطانية وزوجته الفلبينية اليوم الجمعة من أحد المنتجعات الساحلية جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الشرطة الفلبينية أن المشتبه بهم المسلحين اختطفوا البريطاني وزوجته من كوخ عند حلول الظلام أمام بعض شهود العيان واصطحبوهما إلى زورق في بلدة توكوران بمقاطعة زامبوانجا ديل سور.

وتقوم الشرطة الفلبينية بالبحث عن المسلحين وعن الزوجين، حيث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
يُشار إلى أن العمليات العسكرية الفلبينية الأخيرة ضد مسلحين يقومون بعمليات خطف من أجل المال جنوبي الفلبين أدت الى الحد من هذه المخاطر خلال السنوات الأخيرة.

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