الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"السياحة السعودية": إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر للسكن بالفنادق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أقر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي أحمد الخطيب، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي.
إلا أن الهيئة اشترطت تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات" وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
ونقلت صحيفة "عكاظ أونلاين"، اليوم الجمعة، عن الخطيب تأكيده "في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها".
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك "السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح".
وكان رئيس الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، أعلن أن النساء الأجنبيات لن يضطررن لارتداء العباءة والنقاب خلال زيارتهن للمملكة، ولكن سيتم إرشادهن بارتداء "ملابس محتشمة".
وفتحت الحكومة السعودية السبت الماضي طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.
وتعهدت الحكومة بتطوير السياحة كجزء من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"الشيشة بترخيص".. 7 محظورات بقانون المحال العامة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

"الخارجية" توضح تفاصيل تسليم الطالب وليد عبدالرحمن للسودان

منذ حوالي 6 ساعات

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

الرئيس نيوز

الرئيس التونسي المؤقت: وجود القروي في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

استشهاد فلسطيني وإصابات عشرات برصاص إسرائيلي خلال مسيرات العودة بقطاع غزة

ترتيب مصر يقفز 5 مراكز فى «المؤشر العالمي للابتكار» لعام 2019

الفاتيكان يكرم المستشار السابق لشيخ الأزهر

منوعات

"الدستور" تهنئ الزميل أحمد عاشور بمناسبة حفل خطبته

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

كشكول

جامعة جنوب الوادى تنظم لقاء الثقافة والفنون المصرى الهولندى الثانى

الأزهر الشريف يعلن ثورة تدريبية لجميع العاملين بقطاع المعاهد

الأحد.. الإسكندرية الأزهرية تبدأ البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية

طالبات "أسنان الأزهر" يطالبون بالدراسة مع البنين.. لهذا السبب!

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزير الاتصالات يلتقي مسؤولي شركة شنجن جودكس للتكنولوجيا

20 مليون جنيه وفر لخزانة الدولة بمصلحة الميكانيكا

تصدير 112 طن من محصول العنب

إزالة 110 حالات تعدٍ في محافظات الجمهورية

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

"اتحاد الكتاب" ناعيا إبراهيم فتحى: علامة مضيئة فى تاريخ النقد العربى

الثقافة تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون

"ولاد البلد" تتألق بمركز شباب شرم الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك