عودة حركة قطارات "الإسماعيلية -الزقازيق" لطبيعتها

كشفت مصادر بسكك حديد الإسماعيلية، عن عودة حركة القطارات المتجه والقادمة من الإسماعيلية إلى الزقازيق لطبيعتها، بعد توقف دام لنصف ساعة، بسبب تصادم قطار بسيدة أثناء مرورها بمزلقان الكوبري الجديد بالزقازيق.



وتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع سيدة اليوم تحت عجلات القطار القادم من الزقازيق إلى الإسماعيلية.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مصرع سيدة بمزلقان الكوبري الجديد دائرة قسم ثاني الزقازيق، حيث أثناء عبورها صدمها القطار، وتم نقل الجثمان للمستشفى العام، وأخطر المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بالأمر للتحقيق.