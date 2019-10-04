إياد نصار يستعد لتصوير المشاهد الخارجية لـ"حواديت الشانزليزيه"

يواصل صناع وأبطال المسلسل الدرامي "حواديت الشانزليزيه" تصوير الأحداث المتبقية من العمل استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه قال إياد نصار في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه اقترب من الانتهاء من تصوير دوره خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أنه ينتقل خلال الفترة المقبلة إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعيدعن اللوكيشن الرئسي للمسلسل بمدينة الانتاج.



وأضاف أنه من المقرر أن يصور عدد من المشاهد بمنطقة جاردن سيتي، ووسط البلد، كما من المقرر السفر إلى إحدى المدن الساحلية لتصوير بعض المشاهد هناك.



وتدور أحداث المسلسل حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينيات ويحتوي على 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.