الفقى: انخفاض أسعار البنزين دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى: إن أسعار البنزين انخفضت بنسبة 3%، والمازوت بنسبة 5%، طبقًا لآلية التسعير التلقائي للبترول في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل سريع خلال الفترة الماضية، مشيرّا إلى أن انخفاض أسعار البنزين أكبر دليل على نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي في مصر.



وأوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن تحسن عائدات النقد الأجنبي إلى مصر أدى إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا أن آلية تسعير المواد البترولية تأخذ في الاعتبار احتمالية زيادة سعر برميل البترول، بحيث لا يتم رفع السعر على المواطنين بشكل كبير".

