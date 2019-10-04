كشف غموض العثور على طفلة مقتولة داخل حفرة بالخليفة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على طفلة مقتولة وملقاة في حفرة بمنطقة الخليفة، وتبين أن والدتها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب رفض زوجها نسبها إليه.



تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة فى السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو عام، وبها عدة إصابات في الوجه والرقبة وترتدى ملابسها.



دلت تحريات رجال الأمن، على أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات كهربائية، عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث ومناقشة شهود العيان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة "ى. ع" 37 سنة، بسبب رفض زوجها نسب الطفلة إليه وشكه في سلوكها.



بالعرض على اللواء محمد منصور، مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم.