الإخوان يفرون من الكويت إلى تركيا وقطر وبريطانيا بعد تسليم بعضهم إلى مصر

الدولة الخليجية الشقيقة تسلم قائمة أخرى من المطلوبين إلى القاهرة.. قريبًا

كويتيون: ما الذى يمنعهم من الإرهاب والتفجير فى بلادنا بعد ما فعلوه فى بلادهم؟

الخلايا الإخوانية ارتكبت جرائم غسل أموال بهدف تمويل زعمائها فى مصر





كشف محللون كويتيون عن لجوء عناصر تنظيم الإخوان من المصريين المقيمين فى الكويت إلى الهروب إلى قطر وتركيا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى، فى ظل المخاوف من إلقاء السلطات القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فى مجال التعاون والتنسيق الأمنى.

وأوضح المحللون أن عناصر التنظيم يخشون من تكرار ما حدث مؤخرًا مع أفراد «الخلية الإخوانية»، الذين ألقت السلطات الكويتية القبض عليهم ورحّلتهم إلى مصر، فى ظل الأحكام الصادرة بحقهم لضلوعهم فى ارتكاب عمليات إرهابية، من بينها اغتيال النائب المصرى العام، المستشار هشام بركات، عام ٢٠١٥.

وكشف المحلل السياسى الكويتى، فهد الشليمى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، عن وجود تفاهم تام بين الكويت ومصر فى شأن تسليم الإرهابيين المطلوبين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الملحقين الأمنيين المصريين الموجودين بالكويت، نظرًا لحجم العمالة المصرية فى البلاد.

وقال إن الخطر الإخوانى بات واضحًا للجميع، بعدما نفذ هؤلاء الإرهابيون عملياتهم فى مصر ثم هربوا إلى دول أخرى، متسائلًا: «ما الذى يمنعهم من تنفيذ تفجيرات أخرى وعمليات إرهابية فى الكويت، بعدما نفذوا تفجيرات سابقة فى بلدانهم؟».

وأضاف: «الإرهاب الإخوانى فى الخليج بات حقيقة، ما يؤكد أهمية متابعة العناصر الإخوانية المتطرفة وتسليمها إلى السلطات المصرية، خاصة إذا كان صدرت ضدهم أحكام نهائية واجبة، لذا فهناك تنسيق بين البلدين بموجب الاتفاقات الدولية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية».

وتابع: «المعلومات التى تحصلت عليها السلطات المصرية، والتحقيقات الكويتية مع عدد من عناصر الإخوان المتسترة، كشفت الكثير من المغارات الإخوانية بالكويت، لذا بدأ عناصر التنظيم فى الهروب إما إلى تركيا أو إلى قطر ودول أخرى».

وأشار إلى أن عملية «الهروب الكبير»، وتوقف عمليات التحويلات المالية بين عناصر التنظيم خوفًا من المتابعة، يعكسان حالة الخوف التى تنتاب هذا التنظيم الإرهابى، خاصة بعد عمليات الضبط والتسليم الأخيرة.

وقال عايد المانع، الباحث السياسى الكويتى، إن الكويت تصدت لمجموعة من العناصر المحسوبة على جماعة الإخوان، بعدما علمت السلطات بتواجدهم فى البلاد، ثم حققت معهم وسلمتهم، مشددًا على أن «أى ضرر يقع على مصر يعد بمثابة ضرر للأمن القومى والإقليمى».

وأضاف: «من خلال التحقيقات والمعلومات الواردة من مصر، تمت متابعة أفراد آخرين من التنظيم، كان آخرهم المدعو خالد المهدى، قائد خلية (إخوان الكويت)، وهناك قائمة من أشخاص آخرين تعمل الأجهزة الأمنية على متابعتهم، ليجرى تسليمهم إلى مصر أو ترحيلهم خارج الكويت».

وشدد على أن الكويت لن توافق على أن تكون مرتعًا لهذه التنظيمات المناوئة، التى تمول وتساند تنظيمات إرهابية، فى ظل حرصها على عدم إتاحة الفرصة للأشخاص المعادين لبلدانهم أو الذين يشكلون أدوات هدم للتنمية والاستقرار فى مجتمعاتهم بأن يستقروا فى الكويت».

وتابع: «هذا الموضوع غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للكويت، التى لن تسمح لأى طرف بأن يتخذها مركزًا للعمل ضد بلاده»، مشيرًا إلى حرص السلطات على التخلص من «الآفات التى تضر بالأمن القومى لدول المنطقة».

وشدد المحلل السياسى الكويتى، عيسى العميرى، على أن جماعة الإخوان تجلب معها الخراب أينما وُجدت، وهو ما يتبين من خلال الخلية التى تم القبض عليها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تسليم عناصرها لمصر جاء بناءً على الاتفاقات المشتركة بين البلدين لمحاربة الإرهاب.

وأوضح: «الخلية الأخيرة كانت على ارتباط وثيق بزعماء التنظيم فى مصر، وحاولت بث أفكارها الإرهابية ونشرها فى دولة الكويت، قبل أن يتم الكشف عنها، ويتبين أن عناصرها هاربون من العدالة».

وأضاف: «هذه الخلايا قامت خلال فترة وجودها فى الكويت بممارسات إرهابية وإجرامية وغسل أموال، لغرض تمويل زعمائها فى مصر، فضلًا عن تمويل الإرهاب وزعزعة الأمن فى سيناء، بهدف إحراج الدولة المصرية».

وواصل: «مسلسل الإرهاب الإخوانى لن يقف عند حد معين، خاصة بعد إعلان السلطات الأمنية فى الكويت إلقاء القبض على خالد المهدى، الذى اعترف خلال التحقيقات بأنه تلقى الدعم والمساعدة من قبل بعض الأفراد الكويتيين الذين يعملون فى إحدى الجمعيات الخيرية الكويتية، وينتمون للتنظيم نفسه».

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد هم من ساعدوا «المهدى» على تحويل الأموال خارج الكويت، وتأمين سبل إقامة عناصر خليته، وتوظيفهم فى إحدى الشركات التابعة لهم، وهم أيضًا من يقفون وراء الإبلاغ عنه فى وقت لاحق، ما أدى للقبض على خليته وتسليمها إلى مصر منذ نحو شهرين.

وتأتى حملة «الهروب الكبير» لعناصر الإخوان بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فى وقت سابق، ضبط ٨ عناصر من خلية إخوانية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن فى مصر، لضلوعهم فى ارتكاب عمليات إرهابية، منها جريمة اغتيال النائب المصرى العام المستشار هشام بركات، عام ٢٠١٥.

وأفادت صحيفة «الراى»، الكويتية، بأن البلاد سلمت أفراد الخلية، الذين اعترفوا بارتكاب العمليات الإرهابية، إلى السلطات المصرية على دفعتين، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، فى وقت سابق، أن ٣٠٠ عنصر ينتمون لتنظيم الإخوان غادروا البلاد خلال الفترة الماضية، ونقلت عن مصادر أمنية مطلعة أن «عناصر التنظيم غادروا، خلال الفترة الماضية، إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا، ودولة عربية، خشية ملاحقتهم، خاصة أنهم مدانون فى عدة قضايا فى بلادهم».

وأعلنت صحف كويتية، الأحد الماضى، أن السلطات رحّلت خالد محمود المهدى، قائد الخلية الإخوانية إلى مصر، وهو عنصر تابع للتنظيم من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وكان يعمل «فنى أشعة» بوزارة الصحة قبل هروبه خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات عن أن «المهدى» تولى، خلال تواجده فى مصر، مسئولية الحشد لتظاهرات الجماعة الإرهابية بالمحافظة، وكان يقود خلايا إلكترونية للدفاع عن محمد مرسى، وتشويه صورة كل من يعارض فكر التنظيم، كما كان مسئولًا عن توزيع الأموال والمعونات الشهرية على أهالى العناصر المقبوض عليها.

وبيّنت أنه هرب من مصر إلى تركيا، عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وصدرت ضده أحكام قضائية لتورطه فى أعمال عنف وتحريض على العنف.

ووفق التحقيقات التى أجريت معه، فإنه كان يرسل، خلال عمله فى الكويت التى توجه إليها قبل عامين، الأموال لعدد من عناصر التنظيم فى مصر، بتعليمات من القيادى يحيى موسى، المسئول عن الجناح العسكرى للإخوان حاليًا، الهارب إلى تركيا.

وحسب اعترافات «المهدى»، كانت هذه الأموال توجه لتمويل عمليات حركتى «حسم» و«لواء الثورة» فى مصر، وفقًا لما نشره موقع «العربية. نت»، كما اعترف بإدارته، من الكويت، مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، سُخّرت للدفاع عن التنظيم وتجنيد عناصر جديدة من المصريين المقيمين بالكويت، وإغرائهم بخدمة التنظيم مقابل تقديم تسهيلات ومعونات.

وكشفت التحقيقات، أيضًا، عن أن السلطات الكويتية ألقت القبض على «المهدى» قبل شروعه فى الهروب إلى تركيا، بعد القبض على ٨ من أفراد الخلية، منتصف يوليو الماضى، بعدما حصل على تأشيرة دخول إلى تركيا فى ٣١ يوليو، بصحبة ٢ آخرين من عناصر الخلية، هما إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبدالمنعم من الشرقية.



