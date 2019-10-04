الأركان اللبنانى يؤكد ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة "المخططات الإسرائيلية"

أكد رئيس أركان الجيش اللبناني، اللواء الركن أمين العرم، ضرورة حفاظ القوات المسلحة على أقصى درجات الاستعداد والجاهزية، وذلك لمواجهة "مخططات إسرائيل" في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها البلاد والمنطقة.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الأركان اللبناني وحدات من الجيش في عدد من مناطق الجنوب اللبناني، للوقوف على الإجراءات الدفاعية والأمنية التي تتخذها الوحدات العسكرية.



وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006).



وأثنى رئيس أركان الجيش اللبناني على التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة دفاعًا عن حدود البلاد وكرامتها وحفاظا على استقرار المنطقة.

