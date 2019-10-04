الزمالك يتدرب استعدادًا لمواجهة "إف سى مصر" بالدورى الممتاز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف في الدوري الممتاز، تدريبات خفيفة، اليوم الجمعة، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي استعداد لمواجهة "إف سي مصر" بعد غد الأحد.



وقرر المدير الفني للزمالك، الصربي ميتشو، خوض اللاعبين الأساسيين جزءًا من المران؛ حتى لا يتعرضون للإجهاد، بينما استكمل باقي اللاعبين المران بشكل طبيعي، فيما حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات بسبب إصابة تعرض لها أمس.



وشهدت تدريبات الفريق الأول مشاركة يوسف أوباما بشكل طبيعي بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة وكذلك غيابه عن مباراة مصر للمقاصة بالدوري الممتاز لإصابته بشد خفيف، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في المران.



وحرص ميتشو على متابعة مشاركة مصطفى فتحي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك اللاعب في المران كاملا، كما أكد له المدرب الصربي أهمية جاهزيته للفترة المقبلة واستفادة الزمالك من جهوده والوصول لأعلى المراحل والمستويات الفنية والبدنية بشكل تدريجي.



وأدى محمد حسن لاعب خط وسط الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي؛ تمهيدا لعودته من الإصابة، فيما خاض إمام عاشور تدريبات إضافية عقب المران بناء على رغبة المدير الفني لتجهيزه بالشكل الأنسب.