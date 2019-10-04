خطيب الجامع الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح نصر أكتوبر

دعا الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، المصريين جميعًا إلى استلهام روح النصر في أكتوبر المجيد والتكاتف والوحدة والتآلف.



وقال لاشين في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر ودار موضوعها حول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وكذلك معاملة الأطفال في الإسلام، إن المصريين قد استردوا كرامتهم وأعادوا أرضهم وأبطلوا أسطورة روجت لها إسرائيل بأنهم قوة لا تقهر، فانتصرت مصر في السادس من أكتوبر على إسرائيل وعبر المصريون القناة ببركة نداء "الله أكبر" وبوحدة ولحمة المصريين جميعًا لتحقيق النصر على الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الأرض والكرامة".



وأوضح لاشين، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان أسوة وقدوة في الرحمة والرفق بالأطفال، ولقد أرسله الله -عز وجل- رحمة للعالمين وليس الأطفال فقط، حيث كان رءوفًا رحيمًا بالأطفال من أهل بيته ومن غير أهل بيته؛ بل وبالأطفال من غير المسلمين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفقد الصفوف في إحدى الغزوات فوجد امرأة مقتولة من غير المسلمين، فقال..كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ!» فنهى رسول الله عن قتل النساء والأطفال.



وفي إطار ​حملة للأزهر الشريف لمناهضة العنف ضد الأطفال، حث خطيب الجامع الأزهر على المعاملة الحسنة مع الأطفال ورعايتهم وتهذيبهم بالقول والفعل الحسن وعدم الاعتداء عليهم أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضدهم، فهم نعمة من الله وقرة أعين، لا ينبغي أن يكونوا عرضة للضرب أو الإهانة أو التعذيب، لأن تعذيب الأطفال جريمة وحشية ومخالفة لأوامر الله تجاه من وصفهم القرآن الكريم بأنهم "زينة الحياة الدنيا".