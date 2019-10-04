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خالد فودة عن مهرجان "سباق الهجن": الدولة حققت حلم أهالي سيناء

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:06 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية وعدت فأوفت وحققت الحلم بإقامة مهرجان سباق الهجن، لافتًا إلى أن سباقات الهجن تبدأ في أكتوبر وتنتهي في أبريل نظرًا لحرارة الجو على الإبل المشاركة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، خلال برنامج "الآن" المُذاع عبر فضائية "extra news"، رسالة شكر لدولة الإمارات العربية "زايد الخير" للمبادرة التي قاموا بها منذ شهر في مصر لمواكبة ما هو موجود في الكويت والسعودية والبحرين.

وتابع: كل الشكر والتقدير لجميع الدول العربية لما قاموا به من مساعدة وخبرة، مشيرًا إلى دعمهم لأكثر من 70 الى 100 راكب.

كما هنأ فوده، أهالي وبدو جنوب سيناء، قائلا: أُهنيء الأهالي وبدو جنوب سيناء، وكما وعدنا وفينا، وأنا أعلم أن هذا الموضوع كان حلم كل بدوي موجود ف المنصة.

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