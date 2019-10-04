"الصحفيين" توافق على مقترح بدعم الرحلات السياحية

أعلن وكيل نقابة الصحفيين للنشاط حسين الزناتي، قبول مجلس النقابة اقتراحه تقديم دعم للرحلات السياحية لنقابة الصحفيين بنسبة ٢٥٪‏، وذلك للمرة الأولى.



وقال الزناتي، في تصريح اليوم الجمعة- إن هذا الدعم بهدف توفير خدمة أفضل تسعى إليها لجنة للنشاط بالنقابة خدمة للزملاء الصحفيين وأسرهم لمواجهة ارتفاع أسعار الرحلات في الوقت الراهن، خاصة الرحلات السياحية التي تعلن عنها النقابة داخل مصر.



وأوضح الزناتي، أن هذا الدعم يأتي خطوة في اتجاه تسعى له لجنة النشاط خلال الفترة المقبلة بأن توفر النقابة مصيفًا دائمًا لأعضائها يقلل من تكلفة هذا النشاط.