الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المدعي العام الأوكراني يشير إلى احتمال تورط نجل بايدن فى 15 قضية جنائية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن المدعي العام الأوكراني، رسلان ريابوشابكا، احتمالية تورط "هانتر بايدن" نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وشركة "مجموعة بوريزما" ووزير البيئة الأوكراني السابق نيكولاي زلوشيفسكي، والأوليجارشي سيرجي كورشنكو في 15 قضية جنائية.

وقال ريابوشابكا، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: "إذا حكمنا وفقًا لما نراه أمامنا من معلومات، فإنه من الممكن تورط شركة "مجموعة بوريزما"، أو بايدن، أو زلوشيفسكي أو كورشنكو، بحوالي 15 قضية جنائية، لكني لا أستطيع القول إن هذه هي كل القضايا التي أمامنا الآن، فالعمل على فحص ومراجعة القضايا لا يزال مستمرًا".

ونفى المدعي العام الأوكراني تعرضه لضغوط من جانب ساسة أوكرانيين أو أجانب خلال التحقيق في هذا الملف.
يُذكر أن موظف في الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس ترامب استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة منه لتشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن.
وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

من جهته.. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر الجاري أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، ما هو إلا انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"الخارجية" توضح تفاصيل تسليم الطالب وليد عبدالرحمن للسودان

منذ يوم

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مصدر أمني: لا صحة لاستهداف كمين الصفا في العريش

منذ حوالي 16 ساعة

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

"طالع النخل".. رحلة مغامرة محفوفة بالمخاطر (فيديو)

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

5 خرافات عن زيت الزيتون

8 أمراض ناتجة عن التوتر والإجهاد

9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

الرئيس نيوز

ترتيب مصر يقفز 5 مراكز فى «المؤشر العالمي للابتكار» لعام 2019

الفاتيكان يكرم المستشار السابق لشيخ الأزهر

ارتفاع قتلى تظاهرات العراق إلى 46 شخصا.. والسيستاني يحمل الساسة المسؤولية

الثقافة تنفى نقل السيرك القومى ومسرح البالون

منوعات

تلوث الهواء يصيب الأطفال بالقلق

اليونسكو: العالم سيحتاج 69 مليون مدرس جديد بحلول 2030

دراسة لحماية الإنسان ضد الإشعاع

حكومات تطالب "فيسبوك" بعدم تشفير الرسائل

كشكول

بالصور.. أولياء أمور مدرسة" رويال" يستغيثون بمحافظ دمياط

شجاعة معلم تنقذ حياة الطلاب.. قتل ثعبان داخل المدرسة "صور"

"التعليم العالي" تكشف حقيقة قبول طلاب المعاهد الفنية بالجامعات التكنولوجية

تعليم مطروح: حركة تغيرات جديدة للقيادات المدرسية

إسلام سياسي

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب

الأوقاف تحذر من حروب الشائعات وبث روح الإحباط

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات


زيت وسكر

وزير الاتصالات يلتقي مسؤولي شركة شنجن جودكس للتكنولوجيا

20 مليون جنيه وفر لخزانة الدولة بمصلحة الميكانيكا

تصدير 112 طن من محصول العنب

إزالة 110 حالات تعدٍ في محافظات الجمهورية

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

قنا للإنشاد الدينى تشدو بأغانيها على مسرح قصر الثقافة

"اتحاد الكتاب" ناعيا إبراهيم فتحى: علامة مضيئة فى تاريخ النقد العربى

الثقافة تنفي نقل السيرك القومي ومسرح البالون

"ولاد البلد" تتألق بمركز شباب شرم الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك